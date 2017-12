Acessibilidade e preservação do meio ambiente Primeira temporada da animação 'As Aventuras da Marigota' com audiodescrição, legendas e Libras está disponível no canal infantil Zoomo e também no YouTube. Série busca a conscientização de crianças e de seus pais sobre a importância dos recursos hídricos. Meta é transformar a personagem em símbolo de sustentabilidade e inclusão.