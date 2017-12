A presidente Dilma Rousseff participou nesta segunda-feira, 7, entre 11h35 e 12h40, de um bate-papo com usuários do Facebook sobre a Copa do Mundo. Enviei duas perguntas sobre acessibilidade, que não foram respondidas.

1 – Sra. Presidente, por favor, a senhora considera que as pessoas com deficiência estão bem atendidas nesta Copa?

2 – Qual sua avaliação (até agora) sobre a acessibilidade nos estádios, transporte, etc?

De qualquer forma, repito: Sra. presidente, por favor, e a acessibilidade na Copa?

Vamos aguardar…

Neste mesmo bate-papo, a presidente publicou uma foto em apoio a Neymar, que sofreu fratura no transverso da vértebra L3, após receber uma violenta joelhada do colombiano Zúñiga. Sobre este caso, a Fifa anunciou, também nesta segunda-feira, que não vai aplicar nenhuma punição ao colombiano.

