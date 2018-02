Acessibilidade no Windows 10

Windows 10 é o sistema operacional mais utilizado no mundo. Segundo a Microsoft, está instalado em aproximadamente 600 milhões de computadores de todo o planeta. Sua presença diária na vida de tantas pessoas exige atualizações constantes e a criação de novos recursos para melhorar a experiência dos usuários.

“É importante que a tecnologia seja democrática, acessível a qualquer pessoa, considerando suas peculiaridades e dificuldades”, afirma a empresa.

Entre as muitas ferramentas que o Windows 10 oferece estão os recusos de acessibilidade. Não se trata de nenhuma novidade. Essas configurações já fazem parte de versões anteriores do sistema operacional.

Ainda assim, com os avanços tecnológicos atuais e a quantidade de aplicativos criados para pessoas com deficiência, muitos softwares são instalados no computador sem necessidade, sobrecarregando a máquina, reduzindo sua capacidade de trabalho e, por consequência, tornando toda a operação mais lenta.

A Microsoft mantém, também no Brasil, um comitê de diversidade e inclusão que promove a reflexão constante sobre os recursos nativos do Windows, trabalho que resulta em possibilidades do sistema ainda esquecidas por quem pode fazer bom uso dessas ferramentas.

O #blogVencerLimites apresenta abaixo um manual sobre ativação e uso desses recursos, com explicações da própria Microsoft para cada um.

3. Na área de facilidade de acesso, o usuário pode configurar o NARRADOR, determinando se ele será ativado automaticamente, escolhendo voz, velocidade e densidade da narração, com pausas de entonação. Ainda é possível decidir pela leitura de dicas, controles, botões, caracteres e palavras, ainda realçar o cursor.

4. Na mesma tela, o Windows 10 oferece uma solução, ainda e teste, para leitura em BRAILE, mas é necessário instalar softwares de terceiros, que estão listados na página.

5. Na LUPA, o usuário aumenta a visualização de tale inteira ou de uma parte, com aproximação de até 1600 por cento. Na mesma tela estão listados os comandos de teclado para as funções.

6. Na área de COR E ALTO CONTRASTE, é possível aplicar filtros para ajudar na visualização. A página tem opções com exemplos destacados na tela.

7. Na parte de LEGENDAS OCULTAS, o usuário pode determinar fonte, cor, transparência, estilo, tamanho e efeitos da legenda, além de configurar tela de fundo e janela.

8. O usuário também consegue ativar o TECLADO VIRTUAL, configurando teclas de aderência, alternância e filtragem, além de acionar sublinhados de atalho, mensagens e sons de ativação dos recursos.

9. É possível ainda especificar detalhes do MOUSE, como tamanho e cor do ponteiro, além de usar o teclado numérico para mover o cursor na tela.

10. Em OUTRAS OPÇÕES, o usuário pode reproduzir animações do Windows, mostrar a tela de fundo do sistema, configurar notificações, determinar a espessura do cursor, escolher notificações visuais para sons e até modificar o áudio. Na mesma tela, o Windows 10 (exceto a versão S) tem uma solução ainda em teste para CONTROLE COM OS OLHOS, usada por meio do dos dispositivos ‘Tobii Eye Tracker 4C’ ou o ‘Tobii EyeX’.

A Microsoft também produz vídeos que mostram suas soluções de acessibilidade. Confira abaixo. Todos os filmes estão publicados no canal da empresa no YouTube, com legendas em vários idiomais, inclusive português.

Outra ferramenta também em teste é o app ‘Seeing AI’, capaz de identificar o humor das pessoas e reconhecer amigos com perfis cadastrados. O software lê rótulos de produtos, cédulas de dinheiro e documentos, e ajuda o usuário a navegar em sites e apps, descrevendo também imagens e páginas da web.

Todas essas configurações ajudam, por exemplo, no uso dos aplicativos do Office 365, tornando Word, Excel, PowerPoint, OneNote e outras soluções mais acessíveis.

