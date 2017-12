Acessibilidade real para criar oportunidades iguais

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“É importante compreender e reconhecer as potencialidades dos alunos da educação especial. Também é preciso desenvolver atitudes inclusivas no cotidiano escolar”, diz Elisa Tomoe Moriya Schlünzen, professora e pesquisadora da Unesp que vai ministrar, juntos com pesquisadores do Grupo de Pesquisa Ambientes Potencializadores para a Inclusão, cinco oficinas sobre acessibilidade, educação inclusiva e tecnologias digitais, durante o ‘Bett Brasil Educar 2016’.

“Devemos reconhecer que todos nós temos nossas dificuldades, nossas limitações, e a tecnologia digital pode ser uma grande aliada dos professores”, afirma a professora. “Muitas soluções são simples como, por exemplo, a adaptação de um material, o uso de um recurso de tecnologia assistiva, bem como o emprego de uma técnica de audiodescrição”, afirma a pesquisadora.

Maior evento educacional do País, o ‘Bett Brasil Educar’ reúne conferencistas, debatedores e palestrantes. O tema deste ano é ‘Melhor Educação, Melhor Sociedade’. A meta é contribuir para a formação profissional dos educadores, inspirá-los e oferecer subsídios às suas atuações e práticas.

Em 2007, a Política Nacional da Educação Especial determinou que estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação devem ficar nas salas comuns das escolas de ensino regular. O resultado foi um aumento de 600% no número de matrículas, o que também exigiu uma quantidade crescente de professores especializados e de escolas acessíveis.

“A boa notícia é que o professor da classe comum, de forma geral, nutre um desejo genuíno de mediar o processo de aprendizagem das crianças com deficiência. No entanto, a educação inclusiva é um desafio, e alguns professores sentem a necessidade de construir conhecimentos sobre como lidar com as diferenças em sala de aula. O interesse dos professores e a necessidade de propor uma formação continuada em educação inclusiva ficaram evidentes após a palestra da professora Elisa Schlünzen no congresso do ano passado”, ressalta a organização do evento.

“A educação inclusiva é responsabilidade de todos: educadores, pesquisadores, gestores, redes de ensino e editoras (que produzem material didático). Por isso, um passo importante é compreender o que é preciso e possível alinhar para que todos tenham acesso de forma igualitária, isso inclui inserir acessibilidade em suas diferentes dimensões”, diz a professora.

