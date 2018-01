Acessibilidade na Virada Cultural 2015

Curta Facebook.com/VencerLimites

O que você precisa saber sobre pessoas com deficiência

O frequente crescimento dos recursos de acessibilidade na Virada Cultural de São Paulo é uma proposta que precisa ser mantida, com todos os incentivos possíveis, não apenas no universo cultural da capital paulista, que concentra muitas manifestações e atividades, mas também em todo o País. A 11ª edição do evento realizado neste fim de semana – dias 20 e 21 de junho – terá mais de 40 atrações acessíveis. Somente em São Paulo, conforme dados do Censo IBGE 2010, aproximadamente 460 mil pessoas declaram ter algum tipo de deficiência visual ou auditiva severas.

Um destaque desta ano será o show de Caetano Veloso, que fecha a série de apresentações no palco Júlio Prestes. A performance terá tradução em tempo real para a Língua Brasileira de Sinais, assim como na Avenida São João, onde estão previstos shows, também com interpretação em Libras, de representantes da Jovem Guarda, como Martinha, Vanuza, Golden Boys e Wanderléa

A Viradinha Cultural, voltada para as crianças, terá 100% de acessibilidade, garante a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida. Apresentações na Biblioteca Monteiro Lobato e Praça do Rotary serão traduzidas para Libras. Haverá ainda sessão de cinema com o filme ‘O Menino e o Mundo’, com especial atenção a crianças com autismo (luz acesa, som em menor volume e monitores).

O musical ‘Rita Lee Mora ao Lado’, adaptação do livro ‘Rita Lee Mora ao Lado — Uma Biografia Alucinada da Rainha do Rock’, de Henrique Bartsch, terá sessão com Audiodescrição.

De acordo com a secretaria, os músicos João Bosco, que se apresenta às 22h de sábado no Ibirapuera, e Lenine, que sobe ao palco às 23h59 na Júlio Prestes, e a banda de reggae Leões de Israel, com show às 16h do domingo no CEU Vila Curuçá, vão levar seus próprios intérpretes de Libras.

Multissensorial – No sábado, dia 20, entre 10h e 16h, o Memorial da Inclusão abre as portas, como parte da Virada Cultural, da mostra ‘Sentir pra Ver’, com 14 reproduções fotográficas de obras dos artistas Pedro Alexandrino, Carlos Scliar, Almeida Junior, Gino Bruno, Berthe Worms, Di Cavalcanti, Navarro da Costa, Francisco Rebolo, Dario Barbosa, Arnaldo Ferrari, Maurício Nogueira Lima e Leopoldo Raimo.

Cada imagem está reproduzida em relevo e maquetes táteis, extratos sonoros em fones de ouvidos – com músicas da época em que cada obra foi produzida -, jogos associativos – com poemas e caça-detalhes -, além de legenda com caracteres ampliados, também em braile, e audiodescrição.

A exposição é aberta para o público em geral, com e sem deficiência, para estimular e ampliar o conhecimento e a apreciação da arte por meio de todos os sentidos.

Na página do Memorial da Inclusão na internet há uma plataforma 3D, com acessos a textos e áudios em português, inglês e espanhol.

Consulte a tabela completa:

Audiodescrição

– Palco Princesa Isabel (Musicais) – Praça Princesa Isabel, s/n

= 21/06 – 1h00 – Musical ‘Rita Lee Mora ao Lado’

Libras

– Palco Júlio Prestes – Praça Julio Prestes, s/n

= 20/06 – 23h59 – Lenine

= 21/06 – 18h – Caetano Veloso

– Palco Ibirapuera – Av. Pedro Álvares Cabral – Vila Mariana

= 20/06 – 22h – João Bosco

– Palco em homenagem à Inezita Barroso – Praça da República s/n

= 20/06 – 22h – Pedro Bento e Zé da Estrada

= 20/06 – 23h59 – Matuto Moderno, Índio Cachoeira e Favoritos do Catira

= 21/06 – 2h – Cezar & Paulinho

– Palco São João em homenagem à Jovem Guarda – Av. São João, nº 1.100

= 21/06 – 12h – Martinha e Vanusa

= 21/06 – 14h – Golden Boys

= 21/06 – 16h – Wanderléa

– Palco Anhangabaú – Vale do Anhangabaú s/n

= 21/06 – 14h – Dexter

= 21/06 – 16h – Uma Viagem pelo Rap Nacional – com Milton Sales & Convidados (com Pepeu, Thaíde, Posse Mente Zulu (Rappin Hood), Duckjam, Filosofia de Rua, Xandão Química, Rimatitude, Família Ducorre, Poetas Modernos, Tate, Pelther LB, Ágabo e Yzalú )

Saraus (com Libras)

– Vale do Anhangabaú, Praça Pedro Lessa

= 21/06 – 10h – Praçarau

= 21/06 – 11h – Slam da Guilhermina

= 21/06 – 12h – Slam do 13

= 21/06 – 13h – Sobrenome Liberdade

= 21/06 – 14h – Poetas do Tietê

= 21/06 – 15h – O que Dizem os Umbigos

= 21/06 – 16h – Utopia no Asfalto

– Palco Rua Araújo – Copan (Teatro) – Rua Araujo, nº 200

= 20/06 – 19h – 7 Conto

= 20/06 – 22h – Alma Imoral

Viradinha Cultural – Biblioteca Monteiro Lobato – Rua General Jardim, nº 485

= 21/06 – 9h – Trupe Pé de Histórias

= 21/06 – 9h30 – Historias, Cia. Patética – Fabio Parpinelli

= 21/06 – 10h – Banda Mirim

= 21/06 – 12h – Palavra Cantada

= 21/06 – 12h – Tchu tchu tchu

= 21/06 – 13h – Grupo Triii

= 21/06 – 13h – Cineminha para crianças com e sem autismo

= 21/06 – 14h – Beatles para crianças

= 21/06 – 15h – Coral

= 21/06 – 15h – Chapeuzinho Vermelho – La Palt du Jour

= 21/06 – 16h30 – Doncovim Proconvô

= 21/06 – 16h30 – Ciranda Brincante

= 21/06 – 17h – Contos da Terra

= 21/06 – 17h30 – Badi Assad

= 21/06 – 17h30 – Se Romeu e Julieta

CEUs (Com Libras)

Sábado e Domingo, das 18h (20/06) às 18h (21/06)

– CEU Vila Curuçá – Av. Marechal Tito, nº 3.452 – São Miguel Paulista

= 21/06 – 16h – Leões de Israel

CEU Cantos do Amanhacer

– Av. Cantos do Amanhacer, s/n

CEU Heliópolis

– Estrada das Lágrimas, nº 2385, São João Clímaco

CEU Pêra Marmelo

– Rua Pêra Marmelo, nº 226, Jd. Santa Lucrecia – Pirituba