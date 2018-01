Ações marcam o Dia Internacional da Síndrome de Down

Curta Facebook.com/VencerLimites

O que você precisa saber sobre pessoas com deficiência

Diversas cidades brasileiras programaram ações nesta sexta-feira, 21, para celebrar o Dia Internacional da Síndrome de Down. Este é o nono ano do evento, que tem repercussão mundial. A data foi oficializada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2012.

O World Down Syndrome Day (WDSD) publica uma lista de informações e recomendações para pessoas que têm Síndrome de Down, familiares e médicos, na qual ressalta que não se trata de uma doença, mas de uma condição genética. No Brasil, a Federação Brasileira das Associações Síndrome de Down mantém disponível uma lista de documentos explicativos.

Para o psiquiatra Daniel Martins de Barros, coordenador médico do Núcleo de Psiquiatria Forense e Psicologia Jurídica (Nufor) do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas (IPq-HC), “a promoção de eventos, debates, apresentações, envolvendo pessoas com Síndrome de Down e seus familiares, permite que a sociedade tome mais contato com a síndrome, conheça os seus portadores e enxergue seu potencial, consequentemente, reduzindo a visão preconceituosa sobre eles”.

Em recente entrevista à coluna da jornalista Sonia Racy, o deputado federal Romário, que tem uma filha com Síndrome de Down, falou sobre o assunto. “Costumo dizer que, para criar uma criança especial, é só dar mais um pouquinho de amor. No resto, é igual a qualquer filho”.

O governador de Pernambuco, Eduardo Campos, que também tem um filho com Síndrome de Down, nascido em janeiro deste ano, publicou a informação no Facebook. “Hoje, os médicos confirmaram o que já estava pré-diagnosticado há algum tempo. Miguel, entre outras características que o fazem muito especial, chegou com a Síndrome de Down. Seja bem-vindo, querido Miguel. Como disse seu irmão, você chegou na família certa! Agora, todos nós vamos crescer com muito amor, sempre ao seu lado”.

O que é – Síndrome de Down é um distúrbio genético causado pela presença de um cromossomo 21 extra, total ou parcialmente. Recebe o nome em homenagem a John Langdon Down, médico britânico que a descreveu em 1862. É caracterizada por uma combinação de diferenças maiores e menores na estrutura corporal. Costuma ser identificada no nascimento.

