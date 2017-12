‘Agosto Laranja’ chama atenção para a Esclerose Múltipla

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Esclerose Múltipla é uma doença autoimune do sistema nervoso central. Sua causa é desconhecida e não há cura, mas existem tratamentos eficazes. Entre os principais sintomas estão fadiga, problemas de visão (diplopia, neurite óptica, embaçamento), problemas motores (perda de força ou função, perda de equilíbrio) e alterações sensoriais (formigamentos, sensação de queimação).

Para ampliar o conhecimento sobre essa doença, que atinge jovens adultos no mundo inteiro, a AME – Amigos Múltiplos pela Esclerose, promove diversas ações do Agosto Laranja, para falar sobre diagnósticos, tratamentos e sobre como conviver com a EM.

Entre os eventos está o ‘Pedale por uma Causa’, que chega à terceira edição e será simultâneo, no dia 27 de agosto, na cidade de São Paulo, em Santo André (ABC Paulista) e em Pirassununga (interior de SP), além do Rio de Janeiro, Alfenas (MG), Florianópolis (SC), João Pessoa (PB) e Porto Alegre (RS).

Outra ação proposta é o uso da hashtag #AgostoLaranja em selfies publicadas nas redes sociais usando roupas ou pintura de cor laranja, iluminação em prédios públicos ou qualquer outra imagem.

No site AgostoLaranja.org.br está uma mapa com um sistema de busca por eventos em todo o País e também uma área para cadastrar uma ação.