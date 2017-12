Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Amenizar ansiedade e expectativa de pacientes submetidos a cirurgias ortopédicas é a base do projeto inaugurado pelo Hospital AACD no último dia 6 de dezembro. A sala ‘Ambiente Vida Prática’, chamada também de AVP, simula o ambiente residencial e promove a reabilitação a partir de desafios da rotina diária.

Subir e descer degraus e rampas, deitar e levantar da cama, lidar com objetos no criado-mudo quando estiver deitado, trabalhar sentado em uma mesa de escritório ou em pé na cozinha ou lavanderia, pegar objetos altos e baixos e usar o banheiro, além de aplicar atividades interativas para pacientes que buscam condicionamento ou precisam conquistar algum movimento específico fazem parte do tratamento.

“No período pós-operatório e ainda no hospital podemos vivenciar, de forma supervisionada e com recursos tecnológicos, as atividades que o paciente vai realizar em seu dia a dia para desenvolver as melhores estratégias de execução funcional e com o menor risco possível”, explica Marcelo Satori, diretor médico do Hospital AACD.

“No decorrer do projeto, identificamos outras oportunidades e perfis de pacientes que poderiam se beneficiar da proposta do ambiente, como por exemplo, orientações pré-operatórias, reabilitação virtual e a simulação de cômodos de uma casa”, comenta.

Construída na Unidade Ibirapuera (Avenida Professor Ascendino Reis, nº 724), a sala AVP coloca em prática as orientações dadas por escrito aos pacientes operados. O espaço é indicado para quem enfrenta restrição ou risco na vida diária, por exemplo, após cirurgias da coluna, quadril ou de joelho, diminuindo a expectativa na alta e prevenindo possíveis acidentes domésticos.

“Como o paciente tem a oportunidade de vivenciar um ambiente domiciliar ainda dentro do hospital, as dúvidas e inseguranças no retorno ao lar serão reduzidas, promovendo o retorno mais seguro para casa. Isso tem impacto na redução do tempo de retorno do paciente ao trabalho, escola, ou qualquer atividade que faça parte de sua vida”, esclarece o diretor médico do Hospital AACD.

