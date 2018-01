Equipamento ajuda crianças com deficiência a andar

———-

Acompanhar o desenvolvimento dos filhos é gratificante. Ajudar nos primeiros passos é, certamente, uma das tarefas mais realizadoras para pais e mães. A presença nesse aprendizado, seguindo cada movimento de perto, pronto para oferecer a mão e guiar os pequenos em novos caminhos, exige atenção e disposição.

Para crianças com deficiência, a conquista dos movimentos tem significado mais abrangente. Envolve desafios impostos por restrições de mobilidade que ainda não são compreendidas. E, nessa fase da vida, o apoio é fundamental para construção de autonomia e independência.

Um equipamento simples, criado por uma empresa brasileira, auxilia crianças que estão exatamente na fase de conseguir dar os primeiros passos. O ‘Anda Neném’ é um andador em forma de macacãozinho que estimula as fases motoras, mas também funciona como recurso terapêutico para crianças prematuras, com paralisia cerebral, Síndrome de Down, mielomeningocele, hipotonias, distróficas musculares e outras deficiências.

De acordo com Cristiane Kawakami, criadora do equipamento, o ‘Anda Neném’ foi utilizado em crianças autistas para treino de marcha e treino de equilíbrio estático, com efeito muito positivo.

Além de beneficiar as crianças, previne ainda possíveis dores nas costas dos adultos porque permite manter uma posição ereta enquanto estimulam a criança a andar. O método aumenta o impulso natural da criança porque liberta os braços para a caminhada de forma natural, proporciona constante melhoria de equilíbrio, aprimora a confiança, é leve e cabe facilmente em bolsas ou mochilas.

O equipamento custa R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) e pode ser comprado diretamente pelo site da empresa (clique aqui).

Para esclarecer outras dúvidas, mande mensagem pelo WhatsApp, no número (11) 99-432-1221, ou no e-mail pedido@andanenem.com.br.

———-