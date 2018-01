Apae abre 2ª turma de pós-graduação em deficiência intelectual

PRÊMIO COMUNIQUE-SE – Vote em ‘Vencer Limites’ como melhor blog

O Instituto de Ensino e Pesquisa Apae de São Paulo recebe inscrições até o dia 10 de agosto (clique aqui) para 60 vagas do curso ‘Deficiência Intelectual: aspectos neuropsiquiátricos, pedagógicos e inclusivos’, pós-graduação (lato sensu) criada a partir da crescente demanda de profissionais especializados, com conhecimento abrangente e aprofundado sobre o tema.

A meta é capacitar sobre os novos paradigmas da deficiência intelectual, com ênfase na proposta de educação inclusiva determinada pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), referendada pelo governo brasileiro.

O curso é aberto ao público em geral, mas seu conteúdo é voltado principalmente para quem atua nas áreas de saúde e educação, como médicos, psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, pedagogos, psicopedagogos e assistentes sociais.

Desenvolvida com a chancela da Unifenas (Universidade José do Rosário Vellano), e validada pelo MEC (Ministério da Educação), a pós-graduação será ministrada durante dois anos na sede do instituto em São Paulo (Rua Loefgren, nº 2.109, na Vila Clementino), com aulas um fim de semana por mês (sábado e domingo), das 9h às 18h. As aulas começam no próximo dia 26 de agosto.

Cada aluno terá de investir R$ 13.800, divido em 24 parcelas de R$ 575, mais R$ 120 no ato da inscrição. Professores da rede pública, ex-alunos do Instituto Apae e da Unifenas, e funcionários organizações sem fins lucrativos têm desconto.

“Um dos principais objetivos é quebrar tabus e estigmas, para levar às famílias informações técnicas e concretas, dar conforto e suporte psicológico”, explica Rita Alves, gerente do Instituto Apae. “Os direitos do cidadão com deficiência e a forma correta de lidar com o envelhecimento dessas pessoas também são detalhados”.

“Os resultados da primeira turma são muito positivos. Os alunos afirmam que o curso oferece embasamento teórico, prático e um outro olhar sobre a deficiência intelectual, abre caminhos e oportunidades, sendo um diferencial na carreira. E possibilitará que contribuam com a aprendizagem e o desenvolvimento das pessoas com deficiência”, destaca a gerente.

Módulos e disciplinas – O programa terá duração de 24 meses, com 600 horas-aula, sendo 400 horas-aula de conteúdo teórico e 200 horas-aula de estágio supervisionado.

Módulo I

120 horas-aula (5 blocos de 24 horas-aula cada)

Histórico e fundamentos neurológicos da Deficiência Intelectual

– Bloco 1

=>Histórico e epidemiologia da Deficiência Intelectual. Definição e aspectos biológicos da Deficiência Intelectual – Aspectos básicos das funções neuropsicológicas e neurofisiologia. Causas da Deficiência Intelectual. Modelo Médico da Deficiência Intelectual.

– Bloco 2

=> Causas da Deficiência Intelectual. Modelo Médico da Deficiência Intelectual.

– Bloco 3

=> Modelo biopsicossocial da Deficiência Intelectual. Classificação Internacional de Funcionalidade – CIF.

– Bloco 4

=> Estimulação e habilitação de crianças com Deficiência Intelectual na área da Saúde.

– Bloco 5

=> Aspectos neurobiológicos e científicos da Deficiência Intelectual. Noções de plasticidade do sistema nervoso central.

Módulo II

96 horas-aula (4 blocos de 24 horas-aula cada)

Comorbidades psiquiátricas em pessoas com Deficiência Intelectual

– Bloco 1

=> Fundamentos Psicosociais da Deficiência Intelectual – um olhar integrado.

– Bloco 2

=> Principais comorbidades psiquiátricas da Deficiência Intelectual.

– Bloco 3

=> Fundamentos do Tratamento Psicoterápico das Comorbidades Psiquiátricas em pessoas com Deficiência Intelectual.

– Bloco 4

=> Fundamentos do Tratamento Medicamentoso das Comorbidades Psiquiátricas em pessoas com Deficiência Intelectual.

Módulo III

96 horas-aula (4 blocos de 24 horas-aula cada)

Educação inclusiva de pessoas com Deficiência Intelectual

– Bloco 1

=> Aprendizagem e o desenvolvimento humano.

– Bloco 2

=> O Atendimento Educacional Especializado – AEE.

– Bloco 3

=> O currículo na Educação Inclusiva. Práticas Pedagógicas Inclusivas.

– Bloco 4

=> Avaliação Pedagógica em pessoas com Deficiência Intelectual. Transição para a vida adulta. Defesa e garantia de direitos das pessoas com deficiência.

Módulo IV

48 horas-aula (4 blocos de 12 horas-aula cada)

Metodologia da Pesquisa Científica

– Bloco 1

=> Conceitos iniciais.

– Bloco 2

=> Tipos de Trabalhos Científicos.

– Bloco 3

=> Estrutura de um Trabalho Científico.

– Bloco 4

=> Pesquisas envolvendo Seres Humanos.

Módulo V

40 horas-aula (5 blocos de 8 horas-aula cada)

Orientação para Trabalho de Conclusão de Curso

Módulo VI

200 horas-aula

Estágio supervisionado: observação na área de Deficiência Intelectual

Coordenações

Coordenação Técnica

– Laura Maria de Figueiredo Ferreira Guilhoto

=> Médica graduada pela Faculdade de Medicina da USP (FMUSP)

=> Neurologista com residência médica pelo Hospital das Clínicas da FMUSP

=> Fellowship no Rush Presbyterian St. Luke’s Medical Center em Chicago (1993/1994)

=> Mestre e doutora em Medicina (área de concentração Neurologia) pela FMUSP

=> Pós-doutoramento na Harvard University (2010)

=> Médica da Universidade de São Paulo e orientadora do Programa de Pós-Graduação da Disciplina de Neurociências do Departamento de Neurologia e Neurocirurgia da Escola Paulista de Medicina da Unifesp

=> Licenciada em Pedagogia pela Faculdade de Educação da USP

=> Consultora técnica do Instituto de Ensino e Pesquisa APAE DE SÃO PAULO

Coordenação Acadêmica

– Rita Alves

=> Historiadora com Especialização em Gestão de Patrimônio Histórico e Cultura

=> Membro Fundadora do Instituto Orlando Villas Bôas, com Maureen Basiliat, Betty Mindlin, Fernando Henrique Cardoso

=> Ensaísta, produziu ensaios sobre Padre Vieira, pela Fundação Calouste Gulbenkian e Memorial da América Latina

=> Elaborou o compêndio ‘Milênio, grandes entrevistas da Década’, com 15 nomes do pensamento mundial, entre eles Noam Chomsky, Anthony Giddens, Eric Hobsbawm, Richard Dawkins, Thomas Skidmor, José Saramago, entre outros

=> Diretora Administrativa EPCM – Escola Paulista de Clínica Médica

=> Prêmio África Literatura, 2010

=> Gerente do Instituto de Ensino e Pesquisa APAE DE SÃO PAULO