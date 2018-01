Apae de São Paulo lança a campanha #IrProMundo

———-

A pessoa com deficiência está na vida, como todas as pessoas, para aprender, evoluir e transformar o mundo. Com apoio e incentivo, cada cidadão consegue seu espaço e mostra seu valor individual na coletividade.

Uma campanha lançada pela Apae de São Paulo, para comemorar os 55 anos da instituição, traz essa mensagem. “Apoiar, diariamente, essas pessoas a ir para o mundo é o grande propósito do nosso trabalho”, diz o diretor-presidente Felipe Clemente Santos.

O filme tem locução do ator Mateus Solano (que cedeu os direitos de uso de voz e imagem para a campanha) e apresenta os ambientes da entidade vazios, ao mesmo tempo em que mostra pessoas com deficiência inseridas na sociedade, na família e no mercado de trabalho.

“Queremos mostrar que a pessoa com deficiência intelectual só será plena se puder conquistar seu espaço”, diz Cláudia Vassallo, CEO da CDI Comunicação Corporativa, agência que criou a campanha.

