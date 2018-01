Apae recebe inscrições para pós-graduação em deficiência intelectual

O Instituto de Ensino e Pesquisa Apae de São Paulo recebe inscrições até o dia 15 de março para a terceira turma da pós-graduação (lato sensu) ‘Deficiência Intelectual: aspectos neuropsiquiátricos, pedagógicos e inclusivos’.

Voltado a profissionais de saúde e educação, médicos, psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, pedagogos e assistentes sociais, o curso é coordenado pela médica neurologista Laura Guilhoto, da Universidade de Harvard, e tem base na proposta de educação inclusiva da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

São 60 vagas, com aulas durante dois anos, ministradas em um fim de semana por mês, das 9h às 18h (600 horas), na sede do instituto, na Rua Loefgreen, nº 2.109 – Vila Clementino, em São Paulo.

A pós-graduação tem chancela da Universidade José do Rosário Vellano (Unifenas) e reconhecimento do governo do Estado de SP.

Quem se inscrever até o dia 31 de janeiro não paga a taxa de R$ 120 (cento e vinte reais) da matrícula. A mensalidade fixa é de R$ 575 (quinhentos e setenta e cinco reais).

Para fazer a inscrição, clique aqui.

