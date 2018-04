Aplicativo ajuda pessoa surda a fazer chamada por telefone sem intermediário

Fazer ou receber chamadas pelo telefone é uma das maiores barreiras enfrentadas por pessoas surdas em todo o mundo. Sem a audição, a comunicação com outra pessoa exclusivamente pelo som, obviamente, torna-se impossível.

Um serviço que surgiu na Itália em 2013, já disponível no Brasil, tenta eliminar essa barreira com o apoio da tecnologia, uma aliada incontestável da acessibilidade e da inclusão.

O aplicativo ‘Pedius’, que tem versões para dispositivos Android e iOS, transforma áudio em texto, assim como texto em áudio. Dessa forma, o usuário pode fazer chamadas em tempo real, com texto ou voz.

É possível escrever a mensagem de forma independente ou escolher uma na lista pré-escrita, continuamente atualizada para todos os tipos de conversa. O app também permite que a conversa tenha início com voz e seja modificada para texto, em tempo real.

HISTÓRIA – Tudo começou quando Lorenzo Di Ciaccio, idealizador do Pedius, viu um programa de TV que contava a história de Gabriele, homem surdo que se envolveu em um acidente de carro e foi abandonado por horas na beira da estrada.

Como não podia pedir ajuda, a única opção de Gabriele foi aguardar, na esperança de que alguém viesse em seu socorro, situação que não é rara para os surdos e para as pessoas com deficiência auditiva severa.

Di Ciaccio reconheceu na história de Gabriele uma grande necessidade para desenvolvimento de um aplicativo que fizesse simples telefonemas.

Com o projeto em mente, uniu forças com Alessandro Gaeta e Stefano La Cesa para tornar a ideia uma realidade. Surgiu então, em 2013, a primeira versão beta do aplicativo e a empresa Pedius foi criada

SERVIÇO – São 20 minutos gratuitos por mês. O usuário pagar US$ 30 por ano (aproximadamente R$ 100) para ter o plano ilimitado, ou comprar 100 minutos por US$ 5 (R$ 16).

Pedius já está presente em na Irlanda, França, Espanha, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Reino Unido, com mais de 20 mil usuário. No Brasil a empresa já conquistou 3.500 clientes.

QUINTUS PEDIUS – O nome do aplicativo e da empresa faz referência ao pinto romano Quintus Pedius, primeira pessoa surda na história conhecida pelo próprio nome.

CLIENTES – A companhia está ampliando suas relações corportativas e já trabalha com grandes empresas, como o banco BNL – BNP Paribas, assistência rodoviária AXA, telecomunicações TIM, além de várias delegacias municipais em toda a Itália.

Na TIM, participa do primeiro call center habilitado para pessoas surdas e com deficiência auditiva. Os usuários podem ligar diretamente para pedir informações ou resolver problemas com os serviços fixos ou móveis.

Sua uma colaboração com o BNL, banco do grupo BNP Paribas, desde dezembro de 2015, criou a possibilidade de clientes falarem diretamente com o call center ou realizarem operações como bloquear ou desbloquear cartões de crédito.

Também na Itália, a AXA Assistance, lançada em dezembro de 2015 – parceria entre a AXA Assistance Itália com a Pedius – permite ao usuário fazer uma chamada telefônica para a assistência rodoviária, solicitar um guincho ou uma consulta médica gratuita.

Nas cidades italianas de Trieste, Andria e Prato, Pedius trabalha para delegacias locais com chamadas acessíveis.

Desde dezembro de 2017, também na Itália, a Azienda Ospedaliera San Giovanni, importante centro hospitalar de Roma, tornou-se o primeiro hospital do país a oferecer atendimento acessível a pessoas surdas por meio do Pedius.

