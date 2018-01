Audiodescrição chega a 4 horas semanais na TV aberta

Curta Facebook.com/VencerLimites

Siga @LexVentura

Mande mensagem para blogvencerlimites@gmail.com

O que você precisa saber sobre pessoas com deficiência

A partir do dia 1º de julho, as emissoras de TV aberta do Brasil serão obrigadas a manter em sua programação, durante 4 horas por semana, os recursos da audiodescrição. A determinação faz parte de uma portaria do Ministério das Comunicações. A exigência atual é de 2 horas semanais.

Voltada às pessoas com deficiência visual, a audiodescrição é a descrição clara e objetiva de expressões faciais e corporais, informações sobre o ambiente, figurinos, efeitos especiais, mudanças de tempo e espaço, leitura de créditos, títulos e qualquer informação escrita na tela. O recurso surge entre os diálogos e nas pausas entre as informações sonoras, mas não se sobrepõe ao conteúdo relevante. Nos aparelhos novos, pode ser encontrado pela sigla AD no menu de configurações.

Apesar de não haver determinação sobre horários ou tipos de programas, há uma boa expectativa de que essa ampliação seja distribuída em novelas, programas humorísticos, jornalísticos, esportivos, infantis, seriados e até nos intervalos comerciais, especialmente no horário nobre.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“É um avanço na luta dos direitos da pessoa com deficiência no Brasil. Na Inglaterra, por exemplo, algumas emissoras já oferecem 50% da programação com audiodescrição, sendo que a lei exige 10%”, dizMauricio Santana, diretor da Iguale, empresa de comunicação de acessibilidade.

No Censo IBGE 2010, cerca de 35 milhões pessoas declararam ter algum tipo de deficiência visual.

Comercial de TV com audiodescrição

Produto: perfume Kayak (Natura)

Narração: Leo Rossi

Música: Marcelo Dino

Roteiro: Mauricio Santana

Audiodescrição: Iguale Comunicação de Acessibilidade

Vídeoclip com audiodescrição: O Caminho Certo

Música composta e interpretada por Luiza Caspary

Roteiro – BLA (Branco Laboratório de Audiodescrição)

Produção AD – Mil Palavras – http://www.milpalavras.net.br/

Locução – Kiko Ferraz – http://www.kikoferrazstudios.com.br/

Produção do clipe – Equipe COD Áudio e Vídeo ESPM de 2009