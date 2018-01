Aventuras da Bíblia em Libras para crianças surdas

O #blogVencerLimites não analisa assuntos religiosos e muito menos defende ou condena qualquer prática ou doutrina. Nosso trabalho tem como meta defender a cidadania da pessoa com deficiência e seus direitos, além de mostrar como é verdadeiramente esse universo.

Sendo assim, sempre que o assunto tem relação com inclusão, acessibilidade e diversidade, nos esforçamos para dar destaque, independentemente de dogmas ou crenças.

Essa breve introdução se faz necessária porque o tema desse post é a Bíblia.

A Sociedade Bíblica do Brasil (SBB) lançou recentemente o terceiro volume de uma série de oito que foi criada especialmente para crianças surdas. São as ‘Aventuras da Bíblia em Libras’, projeto desenvolvido em parceria com o Instituto Expressão Surda (IES), com livros e DVDs que trazem algumas passagens como ‘A Criação’, ‘O Filho Perdido’, ‘Adão e Eva’ e ‘As duas Casas’.

Este terceiro volume tem 56 páginas, com ilustrações de Diogo Godoy e um texto, que não é a tradução literal da apresentação em Libras, mas que serve de base e foi elaborado para permitir a fácil leitura em português. O DVD não tem áudio e contém ainda uma glossário de termos da Língua Brasileira de Sinais, o que pode ser muito útil para o aprendizado do idioma.

A iniciativa da SBB serve de exemplo para as lideranças de todas as religiões porque, certamente, assim como existem pessoas surdas que seguem o catolicismo, há indivíduos dessa comunidade entre aqueles que seguem as doutrinas espírita, evangélica, budista, hinduísta, islâmica, ortodoxa, protestante, judáica, confucionista, taoista, xintoísta, zoroastrista, etc.

FICHA TÉCNICA:

Título: Aventuras da Bíblia em Libras – Volume 3

DVD com histórias contadas em Libras (sem áudio)

Código: TNL580PLIBRAS3

Formato: 14,0 x 21,0 cm

Nº Páginas: 56

Encadernação: capa brochura ilustrada

Impressão do miolo: 4 cores

Preço: R$ 14,50

Informações sobre venda: 0800-727-8888

Recursos: Livro + DVD

Ilustrações: Diogo Godoy

Glossário de termos em Libras (no DVD)