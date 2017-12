Brasil tem a maior delegação do Parapan 2015

Curta Facebook.com/VencerLimites

Começa nesta sexta-feira, 7, em Toronto, no Canadá, o

, a maior da competição, tem 272 atletas, em 15 modalidades, além das equipes de saúde e administrativa, técnicos, coordenadores, fisioterapeutas, massoterapeutas, psicólogos e outros profissionais, totalizando 462 pessoas.

Neste ano, o Brasil participa das provas de Atletismo, Basquete em Cadeira de Rodas, Bocha, Ciclismo, Futebol de 5, Futebol de 7, Golball, Halterofilismo, Judô, Natação, Rugby em Cadeira de Rodas, Tênis em Cadeira de Rodas, Tênis de Mesa, Tiro com Arco e Voleibol Sentado.

Nossas maiores chances de medalha estão na Natação e no Atletismo. Em Guadalajara-2011, nesses dois esportes, o Brasil ganhou 145 das 197 medalhas conquistadas pela delegação.

Nas fases preliminares, Brasil e Argentina terão quatro confrontos em quatro modalidades diferentes: Goalball, Rugby em Cadeira de Rodas, Futebol de 7 e Futebol de 5). Somos favoritos para a medalha de ouro no Futebol de 5 (para cegos). Em novembro do ano passado, o Brasil foi campeão mundial, no Japão, exatamente contra os argentinos.