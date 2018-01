Brasileiros vencem desafio da Microsoft com videogame criado para tratar crianças autistas

Curta Facebook.com/VencerLimites

O que você precisa saber sobre pessoas com deficiência

O uso de tecnologia no tratamento de pessoas com deficiência mostra, cada vez mais, resultados positivos, não apenas na reabilitação física, mas também na socialização de crianças e adultos com deficiência intelectual.

Uma prova desse avanço é o Can Game, video game criado por uma equipe de brasileiros – batizada de Life Up – que venceu nesta quarta-feira, 28, uma das etapas do Project Blueprint Challenge, desafio mundial online que faz parte do Imagine Cup 2014, olimpíada de informática da Microsoft.

O projeto, vencedor na categoria Cidadania Mundial, usa o Kinect para ajudar crianças autistas a desenvolver habilidades sociais, motoras e matemáticas. Segundo Eraldo Guerra, CEO da equipe Life Up, o Can Game nasceu quando ele começou a fazer pesquisas para elaborar sua tese de mestrado no Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife (CESAR)?. “Nessa época, conheci a história de Carly Fleischmann, uma adolescente do EUA que tem autismo”.

Eraldo explica que o Can Game foi desenvolvido especificamente para o tratamento de crianças com autismo, déficit de atenção e hiperativas. “O nome ‘Can’ é uma afirmação de que a criança autista é capaz”.

Segundo o CEO, as atividades realizadas durante o ato de brincar com Kinect são armazenadas no sistema, em vídeo, para posterior analise comportamental, e em áudio, para uso em atividades de terapia da voz para os fonoaudiólogos. “Desta forma, é possível acompanhar a evolução do aprendizado da criança de do tratamento”.

Prêmio – O desafio online da Imagine Cup 2014 selecionou os vencedores a partir de projetos escritos. A equipe Life Up testou o protótipo com crianças reais – que apresentaram melhoria contínua – com base em uma disciplina rigorosa e reunindo documentação completa sobre o progresso. Por esse trabalho, a equipe recebeu um prêmio de R$ 3 mil. Além disso, o time deve participar de mais um desafio e pretende chegar à final nacional do Imagine Cup. O evento mundial da Microsoft, que irá reunir os vencedores nacionais, será realizado neste semestre.