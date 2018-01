Brasília recebe jornada sobre doenças raras

———-

A capital federal recebe a partir desta terça-feira, 16, até o dia 18, a ‘I Jornada das Doenças Raras’. Com o tema ‘Voz do Paciente’, o evento aborda assuntos da alta complexidade em saúde direcionados às pessoas com doenças raras, desde o diagnóstico ao tratamento multiprofissional. Um dos destaque será o debate sobre Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras (Portaria N°199/2014) do Ministério da Saúde.

A jornada terá uma série de palestras e laboratórios com especialistas do Distrito Federal e de outros estados, além do lançamento oficial do aplicativo Raras.Net. As atividades fazem parte do ‘Rare Disease Day’, criado em 2008 pela Eurordis (Organização Europeia para Doenças Raras), celebrado em 28 de fevereiro, quando diversas ações são realizadas por associações de pacientes em mais de 70 países.

A ação é organizada pelo Instituto Alta Complexidade Política & Saúde e pelo Observatório de Doenças Raras da Universidade de Brasília, com apoio do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 11ª Região e da FTR Fisioterapia e Fonoaudiologia.

SERVIÇO:

I Jornada das Doenças Raras

Data: 16 a 18 de fevereiro

Local: Universidade de Brasília, Auditório 3, Faculdade de Ciências da Saúde, Campus Darcy Ribeiro, Asa Norte, Brasília

Inscrições gratuitas: contato.altacomplexidade@gmail.com

Programação completa: http://altacomplexidade.org/jornada-das-doencas-raras/

Informações: (61) 8301-1008

———-