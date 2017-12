Cadastro para uso de cão-guia recebe inscrições até o dia 17

Curta Facebook.com/VencerLimites

O que você precisa saber sobre pessoas com deficiência

O Cadastro Nacional de Candidatos a Utilização de Cães-Guia já está aberto e recebe inscrições até às 23h59 do dia 17 de agosto. É necessário preencher o formulário inteiro e ter atenção aos detalhes exigidos em cada questão.

São 34 itens a serem preenchidos, com dados pessoais, sobre escolaridade e trabalho. Também é preciso apresentar informações sobre moradia, como tipo de residência, se existem outras pessoas no mesmo domicílio, se a propriedade é cercada, e se moram no mesmo imóvel animais de estimação como, cães, gatos, aves, répteis e anfíbios. O cadastro pede ainda descrições sobre áreas – como parques, praças, gramados, jardins – para liberdade assistida do cão-guia perto de sua residência, para ele fazer exercícios, brincar e fazer necessidades fisiológicas. E também se o usuário pode garantir suporte financeiro para os cuidados com o cão-guia.

Há também questões sobre limitações que possam afetar o treinamento ou as caminhadas, como diabetes, perda de audição, asma, epilepsia, além de avaliações pessoais sobre a velocidade de caminhada, uso de bengala ou outras tecnologias assistivas e se o usuário é capaz de atravessar ruas sem ajuda.

Os inscritos vão participar do processo de seleção para duplas com cães dos centros de formação de treinadores e instrutores de cães-guia dos institutos federais de Educação, Ciência e Tecnologia. A inscrição não garante o direito de receber um cão-guia.

Segundo a Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, “a iniciativa procura tornar os locais dos cursos referência na formação de treinadores e instrutores e de duplas (pessoas com deficiência visual e cão-guia), além de reduzir custos”. A chamada foi publicada nesta quarta-feira.

Informações por e-mail, no endereço cadastrocaoguia@sdh.gov.br, ou no telefone (61) 2027-3684.