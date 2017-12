Câmara debate o Estatuto da Pessoa com Deficiência

Curta Facebook.com/VencerLimites

O que você precisa saber sobre pessoas com deficiência

Uma Comissão Geral da Câmara dos Deputados debate nesta terça-feira, 3, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, o

Documento Estatuto da Pessoa com Deficiência PDF

. O projeto de Lei nº 7.699/2006, apresentado pelo deputado Paulo Paim em 2000, estabelece, no Art 2º, que “consideram-se pessoas com deficiência aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”.

O texto esteve aberto para consulta pública pela internet no últimos cinco meses e foi traduzido para a Língua Brasileira de Sinais (Libras). Segundo a deputada federal Mara Gabrilli (PSDB/SP), relatora do projeto, foi respeitada ao máximo a Convenção da ONU sobre os direitos da pessoa com deficiência. “Procuramos seguir a máxima ‘Nada sobre nós, sem nós’. Escutamos pessoas com deficiência de todo o Brasil, não só pela internet, mas também em audiências públicas realizadas em todas as regiões do país, organizadas por deputados de diversos partidos”.

O blog Vencer Limites vai acompanhar os desdobramentos desse debate. Aguarde novos posts.