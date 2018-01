Campanha busca recursos para centro de tratamento à microcefalia na Paraíba Ação de crowdfunding criada pelo IPESQ é liderada pela médica Adriana Melo, que alertou as autoridades brasileiras sobre a relação da doença com o vírus Zika. Projeto desenvolvido voluntariamente pelo arquiteto Jonas Lourenço será erguido em terreno cedido pela Prefeitura de Campina Grande, com tijolos doados pela Cerâmica Salema.