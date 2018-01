Capacitação de líderes é fundamental para evolução do terceiro setor

Atuar no terceiro setor exige muito mais do que boa vontade. É fundamental estar capacitado para fazer a gestão de uma organização e estabelecer metas para conseguir promover ações de qualidade, defender políticas públicas com argumentos estruturados e, principalmente, saber liderar uma equipe e manter o engajamento de todos os envolvidos.

O envolvimento emocional dos integrantes das associações que representam pacientes em busca de tratamentos, inclusão e qualidade de vida, muitas vezes, dificulta a conquista de uma visão clara dos objetivos e, dessa forma, impede a evolução dessa organização.

Para modificar essa realidade e tentar eliminar a névoa que separa ainda o terceiro setor do profissionalismo na gestão, uma empresa especializada na capacitação de líderes de grandes corporações reuniu 190 diretores das Apaes em Santa Catarina em um curso gratuito para desenvolver autoconhecimento, alto desempenho, evolução, liderança e gestão.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Ferramentas de comunicação e feedback, gestão de tempo e prioridades, gestão de pessoas, equipes de alta performance são os temas centrais do treinamento”, explica Ramon Martins, gestor de relacionamento da Effecta Coaching. “Sempre promovendo a responsabilidade pelos próprios resultados, pelos resultados do time e da organização, fazendo com que o líder tome posição de protagonista e seja ativo em sua liderança, em busca de uma melhoria mais profunda e contínua em seu dia a dia, como pessoa e profissional”, diz o especialista.

A criação da estrutura que resultou no curso batizado de Liderança Social começou em 2015, quando a empresa capacitou líderes de instituições de Blumenau (SC). “Naquele ano, nosso quarto aniversário, promovemos ações para nossos clientes e percebemos a necessidade de fazer algo para a sociedade que fosse além de uma doação. Então, decidimos promover evolução e felicidade por meio da cultura de resultados e alto desempenho”, comenta Martins.

O treinamento aplicado aos integrantes das Apaes foi totalmente inspirado no programa chamado de Liderança Transformacional, ministrado há seis anos pela Effecta Coaching, que já capacitou mais de 520 pessoas.

De acordo com Ramon Martins, o treinamento é 90% prático, sendo que 95% do resultado está nas mãos do participante. “Se ele não colocar em prática, de nada adiantará. São 24 horas de muita provocação para que o participante se perceba, conheça seus pontos fortes e seus pontos de melhoria, como pessoa e como líder, construa um plano de ação para cada ponto e o coloque em prática. E o mesmo para a organização”.

O especialista ressalta que, apesar dos integrantes das Apaes participarem de realidade distinta de uma empresa convencional, todo têm fortes propósito e vontade. “Nossos conteúdos são aprofundados e diferenciados, e os diretores entenderam que a mudança depende deles”.

FUTURO – A empresa quer fortalecer uma parceria com a Federação das Apaes do Estado de Santa Catarina (FEAPAES-SC) para organizar uma nova capacitação em 2018, direcionada ao mesmo público, mas com conteúdo diferente centralizado na gestão.

Mande mensagem, crítica ou sugestão para blogVencerLimites@gmail.com

Acompanhe o #blogVencerLimites nas redes sociais

Facebook – Twitter – Instagram – LinkedIn – Google+ – YouTube