Carnaval do Rio tem ingressos gratuitos para pessoas com deficiência

O que você precisa saber sobre pessoas com deficiência

Pessoas com deficiência podem acompanhar, de graça, os desfiles Carnaval 2015 do Rio de Janeiro. As inscrições estão abertas até esta sexta-feira, 16. Serão distribuídos 300 ingressos por dia, com direito a acompanhante, para os desfiles do Grupo Especial, nos dias 15 e 16 de fevereiro, e também para o desfile das campeãs, no dia 21. Os beneficiados terão acesso à frisa do Setor 13 da Passarela do Samba.

No dia 15 desfilam Viradouro, Mangueira, Mocidade, Vila Isabel, Salgueiro e Grande Rio. E no dia 16, São Clemente, Portela, Beija-Flor, União da Ilha, Imperatriz e Unidos da Tijuca.

Interessados devem comparecer, das 9h às 17h, ao Centro Integrado de Atenção à Pessoa com Deficiência (Ciad) Mestre Candeia, na sede da Secretaria da Pessoa com Deficiência do Rio de Janeiro, que fica na Avenida Presidente Vargas, nº 1997, no Centro (consulte o mapa).

Qualquer pessoa pode fazer a inscrição, apresentando documentos de identificação, com foto, da pessoa com deficiência e do acompanhante, além de laudo atualizado que comprove a deficiência. Será aceita apenas uma inscrição por pessoa. Não haverá sorteio. Crianças menores de 7 anos não precisam dos ingressos para assistir aos desfiles.

A entrega dos convites será feita, por ordem de inscrição, entre os dias 2 e 6 de fevereiro, no mesmo local e horário. Qualquer pessoa pode retirar os ingressos. Basta apresentar o protocolo de inscrição e o próprio documento de identificação.

Informações pelos telefones (21) 2224-1200 e 2224-1300 das 9h às 17h.