Carros estacionados irregularmente bloqueiam vagas e passagens para pessoas com deficiência; mande seu flagrante

Você já flagrou carros estacionados irregularmente em vagas para pessoas com deficiência? Mande foto, com nome e local, para vencerlimites.estadao@gmail.com.

O que você precisa saber sobre pessoas com deficiência

Um funcionário da Engemix, empresa do grupo Votorantim, estacionou o carro da companhia em um espaço irregular, dentro de um supermercado da zona norte de São Paulo, e travou a passagem para pessoas com deficiência.

O flagrante foi feito por volta de 11h30 desta quinta-feira, 4, na loja da rede Carrefour que fica na Rua Otaviano Alves de Lima, esquina com a Avenida Professor Celestino Bourrol, no Limão.

Procurada pelo blog Vencer Limites, a Engemix afirmou, por e-mail, que “respeita a regulamentação de trânsito vigente e acredita na importância da acessibilidade para o bem-estar de toda a sociedade”. Na mesma nota, a empresa ressaltou que “não aceita este tipo de conduta e tomará as medidas corretivas cabíveis”. O empregado na Engemix não foi encontrado para explicar porque decidiu parar o veículo naquele local.

Em nota, o Carrefour afirmou que “cumpre as determinações legais referentes à disponibilidade de vagas reservadas para pessoas com deficiência. Os estacionamentos de suas unidades contam com ampla comunicação sobre as regras de uso e funcionários capacitados a orientar os motoristas, se necessário, com relação ao seu correto uso. Quanto à loja do Carrefour Limão, a empresa irá reforçar a determinação para os colaboradores orientarem seus clientes quanto ao uso correto das vagas”.

