Cartilha mostra esporte como ferramenta para desenvolvimento de pessoas com deficiência

O que você precisa saber sobre pessoas com deficiência

Uma cartilha de 23 páginas criada pela Associação Desportiva para Deficientes (ADD) orienta pais e instituições sobre o uso do esporte para o desenvolvimento de pessoas com deficiência.

O projeto batizado de ADD Escola de Esporte Adaptado, patrocinado pela Petrobrás, é gratuito e está disponível para download.

Faz parte da publicação um almanaque dos paradesportos promovidos no projeto, além de explicações sobre os benefícios de cada modalidade e sua indicação de acordo com a deficiência.

Há ainda uma lista com as últimas conquistas do Brasil na Paralimpíadas de Londres (2012).