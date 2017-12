Centro histórico de Salvador ganha rota com acessibilidade

Curta Facebook.com/VencerLimites

Foi inaugurada nesta semana no centro histórico de Salvador uma rota de aproximadamente 1 km de extensão com equipamentos para acessibilidade. Calçadas foram alargadas e reformadas, rampas e corrimões foram instalados.

De acordo com governo baiano, o trabalho teve aprovação do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac) e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

A promessa é construir mais 300 metros.

Segundo a Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SJCDH), a Bahia tem mais de 3 milhões de cidadãos com deficiência.