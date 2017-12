Cinco adolescentes enganaram menino autista, diz polícia de Bay Village (EUA)

Curta Facebook.com/VencerLimites

A policia de Bay Village (EUA) diz que cinco adolescentes, com idade entre 14 e 17 anos, são suspeitos de enganar um menino autista de 15 anos no desafio do balde de gelo, trocando a água por cuspe, urina e outros dejetos. A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 10.

O chefe de polícia da cidade, Mark Spaetzel, ressaltou que a investigação sobre o caso não está concluída e afirmou que, embora tenha sido amplamente divulgado até agora, o uso de fezes no falso desafio não está confirmado. Spaetzel espera completar a apuração nesta semana e apresentar as informações ao promotor público na próxima. Na segunda-feira, 8, ele disse ao site ‘cleveland.com’ que a investigação segue com muita cautela.

Nesta semana, o superintendente de Bay Village, Clint Keener, enviou e-mail aos moradores do município (acesse a íntegra da mensagem, em inglês).

Celebridades – Após a divulgação do caso, o ator e comediante Drew Carey publicou no Twitter uma mensagem oferecendo US$ 10 mil à polícia. “Se o departamento de polícia de Bay Village quiser começar uma arrecadação de recursos para descobrir quem fez isso, me procurem. Doarei $10k”. A também atriz e comediante Jenny McCarthy, que tem um filho autista, escreveu livros sobre maternidade e se tornou ativista, apoiou a atitude de Carey e se manifestou pelo Twitter. “Estou me juntando a Drew Carey com $10k para encontrar os agressores responsáveis por essa horrível brincadeira. Agora, são 20 mil”, finalizou McCarthy, usando a hashtag #justice.

A família do jovem agredido pediu punição aos envolvidos (veja a reportagem).