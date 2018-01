Cinema erótico para pessoas cegas ou com deficiência visual

———-

No cinema erótico, que não deve ser confundido com o pornográfico, o espectador é induzido a situações na quais o sexo está incluído, mas sem apresentar as cenas do ato plenamente, de forma direta. Trata-se de um estímulo à imaginação.

Este cenário é o tema central da mostra ‘Cine às escuras’, realizada entre os dias 17 e 20 de março no Cinema do Museu (Casa Forte), em Recife (PE), com recursos acessíveis especialmente incluídos para público cego ou com deficiência visual.

Dez produções serão apresentadas entre os dias 17 e 20 de março, todas com audiodescrição e legendas descritivas. O evento faz parte de uma iniciativa que busca a inclusão de fato e a ampliação da acessibilidade nos cinemas.

Após cada sessão haverá uma debate. A entrada é gratuita.

PROGRAMAÇÃO

17 de março – quinta-feira – 19h30

– ‘Popoxexeca’ (SP), de Ioanna Pappou e Ruth Steyer

– ‘Yes, We Fuck’ (Espanha), de Antonio Centeno Ortiz e Raúl de la Morena

18 de março – sexta-feira – 19h30

– ‘Filme para poeta cego’ (SP), de Gustavo Vinagre

– ‘Sujo’ (PE), de Anderson Almeida, Brenda Souza, Erlânia Nascimento, Everton Frederic Hermany e Sheila Pereira

– ‘Eu queria ser arrebatada, amordaçada e nas minhas costas tatuada’ (RJ), de Andy Malafaia

19 de março – sábado – 19h30

– ‘Virgindade’ (PE), de Chico Lacerda

– ‘Um outro ensaio’ (RJ) de Natara Ney

– ‘Tubarão’ (PE), de Leo Tabosa

20 de março – domingo – 19h30

– ‘Messalina’ (RJ), de Cristiane Oliveira

– ‘Nova Dubai’ (RJ), de Gustavo Vinagre

– ‘Eu queria ser arrebatada, amordaçada e nas minhas costas tatuada’ (RJ), de Andy Malafaia

———-