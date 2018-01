Contos de fadas para crianças com deficiência visual

Curta Facebook.com/VencerLimites

O que você precisa saber sobre pessoas com deficiência

Infância e imaginação combinam, estão unidas. Cada criança tem sua forma única de entender e descrever as histórias da vida. E a literatura amplia esse universo, ajuda a criar personagens, a estabelecer relações, a compreender conceitos.

Na era da tecnologia, dos tablets e smartphones, das redes sociais, aquela conhecida reunião familiar antes de dormir, quando pai e mãe contam histórias aos filhos, com livros em mãos, ganhou novos formatos, mas ainda é fundamental para criar vínculos e incentivar o pensamento.

Para pessoas com deficiência, durante muito tempo, a literatura era algo distante, inacessível, desconhecido, somente porque não havia publicações em versões específicas. Essa realidade tem se transformado para melhor, resultado do esforço de instituições como a Fundação Dorina, que lançou uma coleção de contos de fadas em versão para crianças com deficiência visual.

Criada para comemorar os 69 anos da fundação, a coleção Clássicos Acessíveis reúne ‘Chapeuzinho Vermelho’, ‘Branca de Neve’, ‘Bela Adormecida’, ‘Cinderela’, ‘João e Maria’, ‘Os Três Porquinhos’, ‘Peter Pan’, ‘Pinóquio’, ‘Robin Hood’ e ‘Rapunzel’, todos com audiodescrição, impressos em braille e fonte ampliada, com relevos nas imagens e cores vibrantes.

São três mil unidades distribuídas, de graça, em bibliotecas, escolas públicas e instituições que atuam com o público com deficiência visual. Cada kit tem dez exemplares, acompanhados por um CD com e sem audiodescrição. Também será possível comprar os livros no site da Fundação Dorina e no Dona Dorina Outlet.

Audiodescrição de ‘Chapeuzinho Vermelho’

http://brasil.estadao.com.br/blogs/vencer-limites/wp-content/uploads/sites/189/2015/02/Chapeuzinho-Vermelho.mp3

Audiodescrição de ‘Cinderela’

http://brasil.estadao.com.br/blogs/vencer-limites/wp-content/uploads/sites/189/2015/02/Cinderela.mp3

O projeto tem apoio do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), em parceria com Cielo, Azul Linhas Aéreas, Innova, Magazine Luiza, Alupar & Cemig, Kraton, Concessionária de Rodovias TEBE, Isapa, Faber-Castell, CRS Brands, Unifi do Brasil, Mineração Jundu, Planservi Engenharia e Bandeirantes Logística Integrada. Realização e iniciativa são da Fundação Dorina Nowill para Cegos, em parceria com o Ministério da Cultura e Governo Federal.