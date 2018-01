Corrida tem inscrição gratuita para pessoas com deficiência

Curta Facebook.com/VencerLimites

O que você precisa saber sobre pessoas com deficiência

Qualificação de profissionais de baixa renda e recolocação no mercado de trabalho. Essas duas metas motivam a ‘Corrida & Caminhada Esperansap 2012’, realizada em São Paulo no dia 27 de outubro.

As inscrições devem ser feitas no site www.ideeia.org.br/esperansap/2012/portugues até o dia 24 de outubro. Pessoas com deficiência não precisam pagar a taxa de R$ 50, mas é necessário fazer o cadastro e enviar o boleto, junto com atestado médico, para a Associação Desportiva para Deficientes (ADD) no e-mail inscricaoyescom@add.org.br ou para no fax (11) 4208-7286.

Para a inscrição de pessoas com deficiência visual ou intelectual, devem ser enviados dois boletos: do atleta e de seu guia, que também precisa preencher o cadastro.

Todos os inscritos vão receber kit com camiseta, boné e chip de cronometragem. Quem completar a prova – corrida de 2,5 km ou 5 km e caminhada de 2,5 km – ganha medalha. Os cinco primeiros de cada prova e categoria ganham troféus. O evento inclui, no mesmo dia, a ‘Corrida Esperansap Kids 2012’, para crianças acima de seis anos até adolescentes de 16 anos.

Segundo Marcos Pasin, presidente do Instituto Esperansap, “o programa Esperansap já formou 570 profissionais e tem uma média de empregabilidade de 65%”.

SERVIÇO:

Corrida & Caminhada Esperansap 2012

Data: 27 de outubro, sábado

Hora: 8h

Local: Avenida Politécnica, USP, São Paulo

Corrida: 2,5km e 5km

Caminhada: 2,5km

Site para inscrição: www.ideeia.org.br/esperansap/2012/portugues