CPB apresenta equipe paralímpica para os Jogos do Rio

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) anunciou nesta terça-feira, 19, a convocação de 278 atletas para os Jogos Paralímpicos Rio 2016. É a maior delegação que já representou o País em uma Paralimpíada. O evento, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo (SP), teve participação dos ‘Embaixadores Paralímpicos’, os atores Cleo Pires e Paulo Vilhena e o empresário José Victor Oliva.

É a primeira vez que o Brasil tem representantes em todas as 22 modalidades: atletismo, basquete em cadeira de rodas (feminino e masculino), bocha, canoagem, ciclismo, esgrima em cadeira de rodas, futebol de 5, futebol de 7, goalball (feminino e masculino), halterofilismo, hipismo, judô, natação, remo, rúgbi em cadeira de rodas, tênis de mesa, tênis em cadeira de rodas, tiro com arco, tiro esportivo, triatlo, vela e voleibol sentado (feminino e masculino). São 97 mulheres e 181 homens. A meta é ficar entre os cinco melhores no quadro geral de medalhas.

Além dos 278 atletas paralímpicos, completam a missão brasileira 16 atletas-guia (atletismo), três calheiros (bocha), mais dois goleiros (futebol de 5) e 195 oficiais técnicos, totalizando 494 pessoas.

Os Jogos Paralímpicos Rio 2016 serão disputados entre os dias 7 e 18 de setembro, no Rio de Janeiro. Mais de 4 mil atletas de 176 países são esperados para a disputa de 528 medalhas. O dia 19 de julho foi escolhido para o evento de convocação do Comitê Paralímpico Brasileiro pois marca os 50 dias para a abertura da Paralimpíada carioca.

Embaixadores – O Programa de Embaixadores do CPB foi lançado no ano passado com o objetivo de atrair mais atenção para o movimento paralímpico. Com as chegadas de Cleo Pires, José Victor Oliva e Paulo Vilhena, agora são 13 os embaixadores: Fernanda Lima, Rodrigo Hilbert, Emerson Fittipaldi, Flavio Canto, Luiz Severiano Ribeiro, Romário, Ronaldinho Gaúcho, Gustavo Kuerten, Nizan Guanaes e Ayrton Senna (in memoriam).

O #blogVencerLimites acompanhou o evento a convite da Nissan.

Abaixo, a lista completa de atletas convocados. Clique no nome da modalidade esportiva para ampliar a imagem.