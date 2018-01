Crianças testam a acessibilidade em espaços de lazer de SP

Curta Facebook.com/VencerLimites

O que você precisa saber sobre pessoas com deficiência

Um grupo de crianças com deficiência testou, a convite do caderno Divirta-se, do jornal O Estado de S. Paulo, a acessibilidade de diversos espaços de lazer e parques da capital paulista e da Região Metropolitana de São Paulo.

Os ‘jornalistas mirins’ visitaram o Circo Tihany, o Cinesesc, a Livraria Fnac da Avenida Paulista, o Instituto Butantã, a Cidade da Criança – em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista -, o Museu do Instituto Biológico, o Jardim Zoológico de São Paulo, o Dragon Bowling (considerado o passeio mais divertido), o Centro Cultural São Paulo e o HSBC Brasil.

