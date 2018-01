Cursos gratuitos de moda inclusiva 'Construção de imagem na confecção' e 'moda inclusiva com ênfase no varejo' estão entre os temas. Meta é discutir novos conceitos de criação e desenho, além de refletir sobre como profissionais do varejo podem conhecer produtos para pessoas com deficiência. Aulas com dois dias de duração serão ministradas no Centro de Tecnologia e Inclusão, em São Paulo.