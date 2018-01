‘Dia das Boas Ações’ chega ao Brasil

———-

“Eu acredito que, se as pessoas pensarem, falarem e fizerem coisas boas, os círculos de bondade crescerão no mundo”, diz a empresária Shari Arison, idealizadora do ‘Dia das Boas Ações’, que chega pela primeira vez ao Brasil.

O movimento lançado em 2007 é organizado pela Ruach Tova (עברי) – que significa ‘bom espírito’ em hebraico -, uma parte da The Ted Arison Family Foundation, braço filantrópico do Grupo Arison. “O ‘Dia das Boas Ações’ tornou-se o principal dia da partilha e neste ano, indivíduos, crianças de escola, estudantes, soldados e empregados de muitas empresas estão se unindo para fazer o bem ao próximo”, afirma Shari Arison.

O evento é coordenado no País pela plataforma social Atados que conecta pessoas e organizações para facilitar o voluntariado. Entre os participantes brasileiros está a Sociedade Beneficente Casa da Esperança ‘Kibô-no-Iê’, entidade filantrópica de assistência e amparo à pessoa com deficiência intelectual.

A ‘Kibô-no-Iê’ vai promover uma ação batizada de ‘Uma Mudança de Olhar’, como a meta de integrar pessoas com e sem deficiência e, por meio do esporte adaptado, estimular a conscientização sobre a deficiência intelectual.

Quem for ao evento poderá conhecer o Takkyu Volley, mistura de tênis de mesa com vôlei. A modalidade foi criada em 1970 no Japão por um professor e uma criança com distrofia muscular. Consiste em uma partida entre dois times de seis integrantes cada. Os jogadores ficam sentados em volta de uma plataforma de tênis de mesa e usam raquetes adaptadas para rebater a bola por baixo da rede.

AGENDA:

Evento: ‘Uma Mudança de Olhar’ (Dia das Boas Ações)

Organização: Sociedade Beneficente Casa da Esperança ‘Kibô-no-Iê’

08/04 – Parque Julio Fracalanza (Guarulhos) – 10h às 15h

09/04 – Ginásio Poliesportivo da FIG UNIMESP (Guarulhos) – 10h às 15h

10/04 – Parque do Ibirapuera (São Paulo) – Encontro das ONGs – 9h às 15h

Saiba mais – O ‘Dia das Boas Ações’, lançado em 2007, reuniu 7 mil participantes na primeira edição, realizada em Israel. Em 2015, aproximadamente 1 milhão de voluntários participaram, em 61 países, com a inclusão de 11 mil projetos, em mais de três milhões de horas de serviço.

O movimento tornou-se global em 2011, com a inclusão de dez cidades internacionais, muitas nos EUA. Em 2012 chegou à Europa, com apoio da MTV Global. No ano seguinte, 16 mil voluntários de 50 países fizeram parte. Em 2014, o número de participantes internacionais chegou a 35 mil. No mesmo ano, somente em Israel foram 500 mil voluntários.

———-