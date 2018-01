Curta Facebook.com/VencerLimites

O que você precisa saber sobre pessoas com deficiência

Começa nesta quarta-feira, 19, uma campanha da APAE de São Paulo para incentivar a inclusão de pessoas com deficiência intelectual. Fazem parte do trabalho ações que lembram o Dia Internacional da Síndrome de Down, celebrado nesta sexta-feira, 21.

Uma das ações propostas e a troca de avatar e capa, no Twitter e Facebook, até o dia 26 de março. Para fazer download das imagens sugeridas pela APAE, clique aqui.

A instituição espera levar a mensagem para o maior número de pessoas possível, “fomentando o debate do exercício da cidadania das pessoas com deficiência intelectual”.

A APAE de São Paulo atende as pessoas com deficiência iIntelectual, do nascimento ao envelhecimento. “A conscientização sobre a importância da participação na sociedade e o cumprimento do potencial pessoal é fundamental para que essas pessoas possam alcançar uma melhor qualidade de vida”, ressalta a associação, que oferece atendimento às pessoas com Síndrome de Down para estimulação e habilitação, educação inclusiva, apoio socioeducativo, qualificação e inclusão profissional e apoio ao envelhecimento.

A Síndrome de Down é causada pela presença de um cromossomo 21 extra – total ou parcialmente. Segundo a ONU, a cada ano, cerca de 3 mil a 5 mil crianças nascem com o distúrbio cromossômico.