Educação de crianças com paralisia cerebral

———-

A cidade de Rio Claro, no interior paulista, a 173 quilômetros de São Paulo, recebe no próximo dia 17 de junho o curso ‘A criança com paralisia cerebral em sala de aula: estratégias facilitadoras’, voltado a estudantes e profissionais das áreas de educação e reabilitação.

O seminário é coordenado pela empresa catarinense Inclusão Eficiente, consultoria especializada em reabilitação e inclusão, com sede em Chapecó e filiais em Pernambuco, São Paulo e Minas Gerais.

O investimento é de R$ 200 (DUZENTOS REAIS), que inclui certificado, material e coffee-break. O curso será ministrado, das 9h às 18h, no Rio Claro Plaza Hotel, que fica na Avenida 11, nº 101, no Jardim Paulista. Inscrições pelo e-mail saopaulo@inclusaoeficiente.com.br. As vagas são limitadas.

O curso aborda:

=> Paralisia cerebral: definição, tipos, classificação e programas de intervenção ou estimulação

=> Lacunas do desenvolvimento: aspectos motores, cognitivos, de linguagem e perceptuais;

=> Desafios da alfabetização

– Escola: lugar de aprendizagem e/ou socialização?

– Como organizar o ambiente (barreiras/adaptações na escola e na sala de aula)

– Como receber essa criança (estratégias facilitadoras no grupo)

– Como apresentar as atividades, explorar o conteúdo e ampliar a participação nas atividades

=> Avaliações

– Quais os principais déficits

– Planejamento em conjunto (pais-reabilitação-escola-criança)

=> Uso de tecnologias assistivas

– Novos recursos e tecnologias

– Estratégias facilitadoras

– Uso de recursos terapêuticos na escola

– Estratégias inclusivas (adaptação de currículo e de contexto)

A Inclusão Eficiente oferece cursos e workshops para professores e profissionais de educação durante o período de férias escolares. Informações também pelo e-mail saopaulo@inclusaoeficiente.com.br.

———-