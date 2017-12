Instituto Eldorado e HP oferecem capacitação para pessoas com deficiência em Araraquara e Brasília

Curta Facebook.com/VencerLimites

Pessoas com deficiência interessadas em capacitação em testes de software e tecnologia da informação podem fazer inscrição em cursos gratuitos oferecidos pelo Instituto Eldorado e a HP em Araraquara/SP e Brasília.

Em Araraquara, as inscrições estão abertas até o dia 20 de julho e as aulas começam no dia 28 de julho no Ceproara (Centro Profissionalizante de Araraquara). Durante três meses, os participantes serão treinados em sistema operacional Windows, Pacote Office em ferramentas Open Source, lógica de programação e testes de software. O Ceproara fica na Avenida Presidente Vargas, nº 1.770, no bairro do Carmo (veja no mapa).

Em Brasília, as inscrições estão abertas até o dia 31 de julho e as aulas começam no dia 11 de agosto. Os participantes serão treinados em software, Pacote Office, internet, lógica de programação, orientação a objetos, Java, Android, testes de software, banco de dados e Scrum. O curso será ministrado na sede do Instituto Eldorado, que fica no Setor Comercial Norte, nº 190, Quadra 02 – Bloco A – 9º andar – sala 901, na Asa Norte (veja no mapa).

Para participar, é preciso ter 18 anos e ensino médio completo (ou em curso). Após uma análise prévia, os candidatos serão entrevistados e selecionados. As vagas são limitadas. As inscrições devem ser feitas no site do Projeto Oficina do Futuro PcD.

Saiba mais – A iniciativa faz parte do ‘Programa Oficina do Futuro PcD – A competência faz a diferença’, que existe há seis anos e já capacitou mais de 360 pessoas. O Instituto Eldorado é uma referência no Brasil em pesquisa, desenvolvimento e inovação nas áreas de software, hardware, sistemas, processos, ensaios e testes de produtos eletrônicos, e em capacitação profissional nestas áreas, graças à sua gestão altamente qualificada e aos seus processos certificados pelas principais normas internacionais.