Enem com Libras e a exclusão inversa Lista de vídeos publicados pelo Inep no YouTube comenta de forma detalhada o Exame Nacional do Ensino Médio. Filmes foram produzidos exclusivamente em Libras. Não há legendas ou áudio em língua portuguesa. Se você, mesmo que seja surdo, não tem qualquer intimidade ou fluência com a Língua Brasileira de Sinais, poderá experimentar de maneira inversa a exclusão enfrentada por pessoas com deficiência no País.