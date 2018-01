Espetáculo com Marco Nanini é destaque na Virada Inclusiva

Curta Facebook.com/VencerLimites

Siga @LexVentura

Mande mensagem para blogvencerlimites@gmail.com

O que você precisa saber sobre pessoas com deficiência

Entre os dias 30 de novembro e 1º de dezembro, ruas, praças, parques, museus e teatros de todo o Estado de SP vão receber eventos das Virada Inclusiva 2013.

Coordenado pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência e organizado por órgãos públicos e instituições da sociedade civil, o evento celebra o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, comemorado em 3 de dezembro.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A abertura será neste sábado, dia 30, às 10h, na Praça Oswaldo Cruz, em São Paulo, e terá a tradicional passeata até o MASP.

Um dos destaques será a apresentação, com audiodescrição, do monólogo ‘A arte e a maneira de abordar seu chefe para pedir aumento’, estrelado por Marco Nanini. A peça tem direção de Guel Arraes e mostra um organograma complexo e irônico sobre as possibilidades de sucesso e fracasso na angustiante missão de pedir um aumento no salário ao chefe. O texto de Georges Perec tem tradução de José Almino. O trabalho de audiodescrição é feito pela Iguale.

O espetáculo está em cartaz no SESC Vila Mariana, que fica na Rua Pelotas, nº 114, em São Paulo. As sessões com audiodescrição serão no sábado, às 21h, e no domingo, às 18h. Para o público em geral, os ingressos estão esgotados. Para pessoas com deficiência visual, podem ser comprados pela rede IngressoSESC e nas bilheterias do teatro. Os preços variam de R$ 32 (inteira), R$ 16 (usuário inscrito no Sesc e dependentes, pessoas com mais de 60 anos, estudantes e professores da rede pública de ensino com comprovante), e R$ 6,40 (trabalhador no comércio de bens, serviços e turismo matriculado no Sesc e dependentes)

Crianças – Os espetáculos infantis ‘Top Patoc’ e ‘Tu toca o que?’, do grupo teatral Tiquequê, estarão em cartaz no dia 1º de dezembro, com interpretação de Libras (Língua Brasileira de Sinais), no Sesc Itaquera.

Interior – No Sesc São Carlos, os filmes ‘Girimunho’ e ‘Menos que Nada’ terão audiodescrição.