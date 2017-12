“Estamos satisfeitos” diz presidente do COI sobre a acessibilidade para os Jogos do Rio

———-

O presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, afirmou ao blog Vencer Limites nesta quinta-feira, 16, que acompanha de perto a construção dos recursos de acessibilidade para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro, apesar de ressaltar que o COI não é responsável direto por essa infraestrutura.

“Fazemos reuniões frequentes com o Comitê Paralímpico Internacional para tratar desse e outros assuntos. E o representantes do comitê estão satisfeitos com o que foi apresentado até agora”, disse Thomas Bach.

OUÇA: Thomas Bach, presidente do COI, fala ao blog Vencer Limites sobre a acessibilidade nos Jogos do Rio 2016.

O presidente do COI esteve nesta quinta-feira em Santos, no litoral sul de SP, para entregar a Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, a Ordem Olímpica, maior honraria que a entidade concede aos desportistas. A cerimônia foi realizada no Museu Pelé.

