Há uma percepção errada de que as chamadas ‘pessoas com deficiência’ são apenas aquelas com restrições de mobilidade, ausência de um membro, ou com deficiências sensoriais (auditiva, visual ou da fala).

Todos nós, humanos, temos deficiências, porque não somos perfeitos e também porque, em algum momento da vida, nossos corpos passam a apresentar sinais de deterioração.

Desta forma, imaginar que existe alguma superioridade em não ser uma ‘pessoa com deficiência’ é tão estúpido quanto pensar que a ‘pessoa com deficiência’ está em nível inferior e, por isso, precisa da piedade ou da benevolência alheia.

O blog Vencer Limites perguntou a alguns pensadores: existe pessoa sem deficiência?

Destacamos aqui a resposta enviada pelo filósofo, escritor, educador, palestrante e professor universitário Mario Sergio Cortella.

“Ninguém é feito por completo”, diz o professor.

E você, o que pensa sobre isso?

