???? Exposição de pinturas com a boca e os pés tem realidade aumentada ???? https://goo.gl/UG3nG5 ????Mostra no Continental Shopping, em São Paulo, apresenta trabalhos de 15 artistas brasileiros em aquarela, acrílica ou a óleo.Pintores fazem demonstração ao vivo. A entrada é gratuita ????No vídeo, o painel criado por Arthuir Hirche, artista de apenas 12 anos, ganha vida com aplicativo (iOS e Android) que permite ao visitante interagir com as obras ????

