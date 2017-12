Faculdade Estácio promove oficina de culinária para jovens com Síndrome de Down

———-

A Faculdade de Nutrição da Estácio, no Rio de Janeiro, promove desde 2014 o projeto ‘Oficina Saber do Sabor’, que oferece oficinas de culinária para jovens com Síndrome de Down. A proposta inclusiva trabalha conceitos de alimentação saudável, nutrição e gastronomia. Participam atualmente 13 alunos, entre 22 e 40 anos, selecionados pela Sociedade Síndrome de Down.

Os cursos são ministrados às quartas-feiras, entre 15h e 18h, no Laboratório de Gastronomia da Estácio, no campus Tom Jobim, sob orientação cinco alunos de graduação de Nutrição e cinco de Gastronomia, com chancela da Alain Ducasse Formation et Ecole Hôtelière de Lausanne.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo Claudia Cruz, nutricionista, professora e coordenadora do curso de Nutrição da Estácio, os alunos aprendem conceitos de alimentação e nutrição; higiene pessoal, dos alimentos e do ambiente; segurança no uso de facas, fogões, fornos e outros equipamentos que possam causar danos, além de técnicas de cortes e apresentação de pratos. A professora define, junto com o grupo, no começo do semestre, quais preparações serão executadas nas aulas.

A cada período, os jovens visitam um supermercado, escolhem uma receita que querem preparar e recebem orientações da professora e dos monitores sobre as compras, localização dos produtos no mercado, os diferentes tipos do mesmo produto (marcas e qualidade), preços e as quantidades necessárias. Os jovens compram os itens e levam para casa, onde executam a receita com o auxílio de um responsável, fotografam e enviam as fotos para a professora e os colegas.

As oficinas são pagas (para custear as despesas com insumos e laboratório) e têm duração de seis meses. Os interessados devem ter entre 20 e 40 anos. O contato é feita por meio da Sociedade Síndrome de Down no e-mail ilmagoulart@gmail.com.

———-