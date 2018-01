Falta de escolas inclusivas impede evolução intelectual de crianças com deficiência e mostra carência de novas políticas

Curta Facebook.com/VencerLimites

O que você precisa saber sobre pessoas com deficiência

A vida escolar de uma criança com deficiência não é complicada apenas no caminho de casa até a sala de aula, isso quando ela consegue chegar à escola. Além dos já conhecidos problemas de acessibilidade encarados todos os dias, esses alunos ainda são obrigados a enfrentar a falta de professores preparados para lidar com essas necessidades especiais, com o preconceito e até a rejeição.

A jornalista Camila Tuchlinski, da Rádio Estadão ESPN, produziu duas reportagens especiais sobre os desafios da educação para pessoas com deficiência e os problemas gerados pela falta de inclusão.

Conheça a história de crianças com deficiência que sofrem com a ausência de intérpretes nas escolas brasileiras. Ela narra a situação de alunos foram rejeitados por colégios.

Camila Tuchlinski também conversou com representantes de escolas que contestam a lei federal que obriga matrícula de alunos deficientes.

No dia 7 de dezembro de 2011, a jornalista gravou vídeos no Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, e no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, e flagrou o desrespeito às vagas específicas para estacionamento dos carros que transportam pessoas com deficiência.