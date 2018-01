Financiamento coletivo da ‘Multa Moral’

Curta Facebook.com/VencerLimites

O que você precisa saber sobre pessoas com deficiência

A ‘Multa Moral’, criada pela equipe do ‘@cessibilidade na prática’, tem alertado motoristas sobre o uso correto das vagas de estacionamentos reservadas para pessoas com deficiência.

Segundo os criadores, a proposta fez muito sucesso e o primeiro lote de blocos já está quase no fim. Por isso, foi criada uma campanha de financiamento coletivo no Cartase para arrecadar R$ 7 mil.

“O dinheiro será usado para confeccionar dois mil bloquinhos, com 50 multas cada. Além da produção do material gráfico, esse montante será utilizado para custear a comissão do Catarse, taxas da transferência bancária do valor arrecadado e despesas com envio de material para outras cidades”, explica Frederico Rios, coordenador do blog.

Se você curte a proposta e quer colaborar, saiba como funciona.