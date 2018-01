Food Truck Solidário na sede da AACD

A cidade de São Paulo completa 463 anos na próxima quarta-feira, 25. E a AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente) participa das comemorações com uma ação que também pretende arrecadar recursos para a instituição.

Entre os dias 23 e 27 de janeiro (segunda à sexta), a sede da associação (Rua Borges Lagoa, nº 1505, na Vila Clementino, região do Ibirapuera) recebe o primeiro ‘Food Truck Solidário’. Parte dos lucros com as vendas dos lanches será doada para a AACD.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os caminhões ficarão espalhados pelo estacionamento e vão atender ao público das 10h às 19h (segunda, terça e quinta) e das das 10h às 18h (sexta-feira). Somente na quarta-feira, 25, aniversário da capital paulista, não haverá evento.

Participam os trucks Arretado (comida nordestina), Café Santa Mônica e Donna Amora (brigadeiros gourmet), Fishbone (sushis e temakis), Master Churros e Rincón Chileno (empanadas), Robata Burguer (hambúrgueres), Rua A (sanduíches de carne de porco) e Shake Shake (milkshakes). Os preços variam entre R$ 4 a R$ 35. A infraestrutura ficou a cargo da Divicenter e da Rental Festa.

SERVIÇO:

‘Food Truck Solidário’

Local: sede da AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente)

Endereço: Rua Borges Lagoa, nº 1505, Vila Clementino (Ibirapuera)

Datas e horários:

– 23, 24 e 26 de janeiro (segunda, terça e quinta), das 10h às 19h

– 27 de janeiro (sexta-feira), das 10h às 18h

Valores: de R$ 4,00 a R$ 35,00

Estacionamento (pago) no local