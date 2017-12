Fundação Dorina promove seminário sobre educação inclusiva

———-

A pedagogia centrada no aluno beneficia estudantes com e sem deficiência porque reduz a taxa de desistência e repetência escolar, aumenta a autoestima dos alunos, impede o desperdício de recursos e ajuda a construir uma sociedade que respeita as diferenças. Por isso, é fundamental garantir a crianças com deficiência apoio, acesso físico, equipamentos para locomoção e comunicação (tecnologia assistiva).

Assim como é primordial a prática da educação inclusiva, para que todos participem ativamente de todas as atividades na escola e na comunidade. Essa meta é obtida quando escola e educadores compreendem que cada aluno é diferente no que se refere ao estilo e ao ritmo da aprendizagem, e que o fracasso escolar é um fracasso da escola, da comunidade e da família, que não conseguem atender às necessidades dos alunos

Para aprofundar o entendimento sobre esse universo, a Fundação Dorina Nowill para Cegos promove nesta sexta-feira, 17 de junho, o ‘Seminário de Educação Inclusiva: Avanços e Possibilidades’, no auditório da FIESP (Federação das Indústrias do Estado de SP).

A presidente do conselho da fundação, Ilka Fleury, abre o encontro. Também participam Cristina Sanz, vice-presidente para América Latina do International Council for Education of People with Visual Impairment (ICEVI); Shirley Maia, professora e doutora em Educação Inclusiva pela USP e presidente da Associação Educacional para Múltipla Deficiência (Ahimsa); Martinha Clarete Dutra dos Santos, diretora da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi) do Ministério da Educação, e o professor Romeu Kazumi Sassaki, escritor, consultor em Inclusão Social e presidente da Associação Nacional de Emprego Apoiado (Anea).

SERVIÇO:

Seminário de Educação Inclusiva: Avanços e Possibilidades

Data: 17 de junho de 2016 (sexta-feira)

Horário: Das 8h às 18h

Local: Auditório da FIESP – Federação das Indústrias do Estado de SP.

Avenida Paulista, nº 1313 / Estação Trianon/Masp do Metrô

Inscrições e outras informações pelo site da Fundação Dorina

Investimento: R$ 120,00

Valor para professor: R$ 90,00

Valor para estudante e pessoa com deficiência: R$ 60,00

