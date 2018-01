Giulia ultrapassa 75 mil traduções em Libras

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O aplicativo Giulia, que traduz os movimentos da Língua Brasileira de Sinais para mensagens em áudio e também transforma o que é falado em sinais de Libras, ultrapassou nesta semana a marca de 75 mil traduções. Lançado em junho, o app registrou 3 mil downloads apenas no primeiro mês de funcionamento.

Desenvolvido pela Map Innovation para pessoas com deficiência auditiva, com base em um sistema de inteligência artificial, o Giulia tem apoio da TIM Brasil. A meta é facilitar a comunicação entre pessoas surdas e quem não conhece Libras.

COMO USAR – Após instalar o aplicativo no smartphone (está disponível somente para Android), o usuário prende o aparelho ao antebraço com uma braçadeira. A pessoa faz os sinais de Libras, que são imediatamente traduzidos em áudio para a língua portuguesa. O app também intepretra em Língua de Sinais as palavras faladas em uma conversa. O Giulia tem ainda despertador, função de babá eletrônica, conferência e emergência.

No site oficial da operadora (clique aqui) há uma versão do Código de Defesa do Consumidor em Libras e outros recursos de acessibilidade.

Nesta terça-feira, 26, celebramos o ‘Dia Nacional dos Surdos’, criado para lembrar a fundação primeira Escola de Surdos no Brasil na cidade de Rio de Janeiro, em 26 de setembro de 1857. Na época, o Imperador Dom Pedro II convidou o professor surdo E. Huet, da França, para vir ao Brasil lecionar para crianças surdas. A data foi oficializada por meio da Lei nº 11.796, de 29 de outubro de 2008.

De acordo com o Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2010, o Brasil tem 45,6 milhões de pessoas com deficiência. Desse total, 2.147.366 milhões têm deficiência auditiva severa. Pesquisas apontam que o número deve crescer com o aumento da população idosa no País, e também pela demora na identificação de problemas auditivos reversíveis quando constatados até 6 meses de idade.

