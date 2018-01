Google e cadeirantes vão mapear rotas acessíveis de SP

Curta Facebook.com/VencerLimites

O que você precisa saber sobre pessoas com deficiência

“Ninguém percebe o quanto é difícil andar em uma cadeira de rodas na cidade de São Paulo. São inúmeros obstáculos, como buracos e até rampas construídas de forma errada”. A frase do diretor de tecnologia e projetos da AgênciaClick Isobar, Fabiano D’agostinho, abre o vídeo de apresentação do Accessibility View, projeto que pretende mapear os pontos de acessibilidade da capital paulista.

Em parceria com a Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD), cadeirantes vão usar câmeras especiais, nos mesmos moldes do Google Street View, e percorrer todos os locais onde uma cadeira de rodas pode transitar (ou não).

O Accessibility View, ideia do diretor de criação da AgênciaClick Isobar, Eduardo Battiston, venceu o Creative Sandbox, concurso do Google que reúne tecnologias inovadoras e ideias criativas para melhorar a vida das pessoas nas cidades.

O vídeo abaixo explica detalhes do projeto, no qual cidadãos poderão taguear pontos críticos de acessibilidade em tempo real. As informações serão usadas pelo Google Maps para criar rotas. Ainda não há uma data para o trabalho chegar à web.