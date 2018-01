Grupo de teatro inclusivo apresenta novo espetáculo no Rio

João é um fotógrafo aposentado que volta à praça onde trabalhou por muitos anos, onde acompanhou a vida de muitos jovens, hoje adultos, além de dividir o espaço com outros profissionais, como o jornaleiro, a baiana do Acarajé, a florista, o catador de papel, o sapateiro, os pescadores (e suas histórias) e também com pessoas que ‘moravam’ naquele local.

As memórias desse fotógrafo estão no centro do espetáculo ‘Lembranças de um Lambe-Lambe’, apresentado pela Cia. Livre Acesso de 26 de novembro e 3 de dezembro, às 16h, no Teatro Municipal Gonzaguinha, no Rio de Janeiro.

No palco, 13 atores se revezam e personificam cada personagem que compõe as lembranças do velho retratista. O elenco tem dez artistas com deficiência (física, sensorial e intelectual), escalados a partir do trabalho desenvolvido pela Cia. Livre Acesso em oficinas de teatro e dança para jovens e adultos na Escola Livre de Artes do Circo Voador.

“Criar uma sociedade melhor para todos é possível se todos os cidadãos, cada um com sua peculiaridade, estiverem verdadeiramente incluídos”, diz Helena Tojal, diretora do espetáculo. “Nos jogos teatrais e na representação de personagens internos, o indivíduo encontrar a si mesmo dialoga com seu interior. O teatro rompe barreiras, destrói modelos, dá oportunidade de nos recriarmos a cada momento”, afirma Helena, que divide a autoria do texto com Graça Coêlho.

FICHA TÉCNICA

Texto: Helena Tojal e Graça Coêlho

Direção: Helena Tojal

Assistentes de direção: Stefânio Vieira e Carol Bahia

Preparação corporal: Stefânio Vieira

Operador de som: Well Santos

Cenário e seleção musical: Cia. Livre Acesso

Figurinos : Cia. Livre Acesso

Adereços: Graça Coêlho

Fotografias (flyer e cenário): Rodrigo Menezes

Produção gráfica: Rarine Maira

Produção executiva: Graça Coêlho

ELENCO

Atores convidados: Álexis Diogo (Lambe-Lambe), Stefânio Vieira e Áurea Santos

Alunos/atores (em ordem alfabética): Alexandrão, Carol Bahia, Fábio Figueiredo, Juliana Lima, Leandro Mendonça, Luciana Alves, Rachel Canella, Samantha Medeiros, Tânia Cristina,Thatiana Marti

Classificação etária: Livre

Datas: 26 de novembro e 3 de dezembro

Horário: 16h

Preço:

– R$ 30,00 (inteira)

– R$ 15,00 (meia e lista amiga)

Capacidade do teatro: 98 lugares